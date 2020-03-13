В Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим из-за коронавируса

В Татарстане ввели особый санитарно-эпидемиологический режим из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Особый режим установлен указом президента республики Рустама Минниханова. Он продлится до 15 апреля 2020 года, заявили в пресс-службе.

В рамках данных ограничений все массовые мероприятия перенесли на более поздние сроки. Спортивные матчи будут проводиться без зрителей. Гастрольные концерты возможны, только если организаторы обязуются соблюдать перечень профилактических мер.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что все прибывающие из-за рубежа жители республики обязаны самоизолироваться на 14 дней.

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