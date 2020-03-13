Грабители похитили сбережения из храма на Васильевском острове в Петербурге

Грабители похитили сбережения из сейфа в храме на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Как отмечается, 23 марта в полицию обратился настоятель домовой церкви святой великомученицы Анастасии. Он сообщил, что несколько дней назад протоиерей обнаружил, что в сейфе, хранящемся в помещении храма на набережной Лейтенанта Шмидта, отсутствуют накопленные сбережения.

По его словам, грабители похитили €12345, $2965 и 800 тысяч рублей.

В настоящее время полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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