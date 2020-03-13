В Карелии объявили режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Карелии с 12 марта ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения нового короавируса. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщает правительство республики.

Подпись над соответствующим распоряжением поставил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Сейчас создается оперативный штаб, задача которого – не допустить проникновение вируса в республику», — говорится в сообщении.

Согласно подписанному документу, в первую очередь помощь будет предоставлена пациентам с «вирусными» симптомами, которые были в местах, где присутствуют больные коронавирусом, а также пожилым пациентам. Кроме того, будет усилена выездная и амбулаторная медицинская служба. В свою очередь больницы республики готовятся принять пациентов и оперативно передавать анализы на исследования.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4734 человека.

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