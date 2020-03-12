Число зараженных коронавирусом в Нью-Йорке выросло на более 100 человек

Число зараженных новым типом коронавируса жителей Нью-Йорка за сутки увеличилось на свыше 100 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Губернатор Эндрю Куомо рассказал, что на данный момент зараженными числятся 328 пациентов.

Он также добавил, что госпитализация потребовалась 47 гражданам.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

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