Франция закрывает все учебные заведения из-за коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии всех учебных заведений из-за распространения коронавируса, пишет РИА «Новости».

«С понедельника и до нового распоряжения ясли, школы, колледжи, лицеи и университеты будут закрыты», — сказал Макрон.

Во Франции коронавирусом заразились 2876, скончался 61 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4693 человека.

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