Макрон назвал коронавирус самым страшным кризисом для здравоохранения страны за столетие
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что эпидемия коронавируса стала самым страшным кризисом в области здравоохранения страны за столение, пишет РИА «Новости».
Во Франции коронавирусом заразились 2876, скончался 61 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4693 человека.
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