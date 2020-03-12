Макрон назвал коронавирус самым страшным кризисом для здравоохранения страны за столетие

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что эпидемия коронавируса стала самым страшным кризисом в области здравоохранения страны за столение, пишет РИА «Новости».

Во Франции коронавирусом заразились 2876, скончался 61 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4693 человека.

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