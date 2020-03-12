Под Саратовом мужчину приговорили к пожизненному сроку за изнасилования и убийства

В Саратовской области суд приговорил 60-летнего мужчину к пожизненному сроку за изнасилования и убийства, информирует Следственный комитет России.

«Суд счел собранные следственным органом доказательства достаточными для признания мужчины виновным в совершении инкриминируемых деяний», — говорится в сообщении.

С лета 2018 года мужчина совершил два убийства, три надругательства, четыре изнасилования и одно похищение. Тело первой жертвы пролежало у него в доме полтора года.

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