Под Саратовом мужчину приговорили к пожизненному сроку за изнасилования и убийства
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В Саратовской области суд приговорил 60-летнего мужчину к пожизненному сроку за изнасилования и убийства, информирует Следственный комитет России.
«Суд счел собранные следственным органом доказательства достаточными для признания мужчины виновным в совершении инкриминируемых деяний», — говорится в сообщении.
С лета 2018 года мужчина совершил два убийства, три надругательства, четыре изнасилования и одно похищение. Тело первой жертвы пролежало у него в доме полтора года.
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