Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз из-за коронавируса

Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса, информирует посольство страны в Москве.

«С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры касаются и родственников граждан ЕС.

В Чехии коронавирусом заразились больше 60 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4693 человека.

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