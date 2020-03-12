В Индии зафиксирована первая смерть от коронавируса

В индийском штате Карнатака скончался первый человек от коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения и социального обеспечения штата.

Сообщается, что скончался 76-летний мужчина, недавно приехавший из Саудовской Аравии.

В Индии заразились 73 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4693 человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Белоруссии число заразившихся коронавирусом выросло до 21

— Жертвами коронавируса в Италии стали свыше тысячи человек

— Премьер-министр Канады Джастин Трюдо помещен в карантин из-за коронавируса