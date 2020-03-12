В Индии зафиксирована первая смерть от коронавируса
В индийском штате Карнатака скончался первый человек от коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения и социального обеспечения штата.
Сообщается, что скончался 76-летний мужчина, недавно приехавший из Саудовской Аравии.
В Индии заразились 73 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4693 человека.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Белоруссии число заразившихся коронавирусом выросло до 21
— Жертвами коронавируса в Италии стали свыше тысячи человек
— Премьер-министр Канады Джастин Трюдо помещен в карантин из-за коронавируса