Брифинг в МИД впервые прошел без журналистов

Брифинг без журналистов впервые провела официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Также в прошлый раз была организована проверка температуры у аккредитованных на брифинг журналистов. Соответствующие меры были приняты в связи с рекомендациями ВОЗ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

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