В Казани суд заключил под стражу женщину, пытавшуюся убить двух семилетних сыновей

В Казани суд заключил под стражу 33-летнюю женщину, убившую одного из семилетних сыновей-близнецов и ранившую второго, сообщает СУ СК России по Республике Татарстан.

По информации следователей, 1 марта женщина несколько раз ударила ножом двух семилетних сыновей. Один мальчик скончался, второй выжил после операции. Подозреваемая попыталась свести счеты с жизнью.

Женщина отказалась давать показания и не признает вину. Ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц.

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