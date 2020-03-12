Иран попросил $5 млрд у МВФ для борьбы с коронавирусом
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Иранские власти попросили Международный валютный фонд (МВФ) оказать помощь в борьбе с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Al Arabiya.
Глава МИД Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что Иран просит выделить $5 млрд для борьбы с заболеванием.
Министр также уточнил, что запрос в МВФ направил глава ЦБ Ирана Абдольнасер Хеммати.
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