Иран попросил $5 млрд у МВФ для борьбы с коронавирусом

Иранские власти попросили Международный валютный фонд (МВФ) оказать помощь в борьбе с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Al Arabiya.

Глава МИД Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что Иран просит выделить $5 млрд для борьбы с заболеванием.

Министр также уточнил, что запрос в МВФ направил глава ЦБ Ирана Абдольнасер Хеммати.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Встречавшийся с Трампом чиновник из Бразилии заразился коронавирусом

— В Иране число заразившихся коронавирусом перевалило за 10 тысяч

— В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса