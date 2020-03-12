В Австрии число заразившихся коронавирусом достигло 361

В Австрии коронавирус подтвердился у 361 человека, сообщает Минздрав страны.

Также 12 марта в Австрии скончался первый человек от коронавируса: 69-летний мужчина недавно вернулся из Италии и имел хронические заболевания.

Австрия приняла меры для нераспространения инфекции. Среди них — запрет на въезд из Италии, отмена массовых мероприятий, приостановка занятий в школах и институтах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4693 человека.

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