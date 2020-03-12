В Иране число заразившихся коронавирусом перевалило за 10 тысяч

В Иране 10 075 человек заразились коронавирусом, сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде в своем Twitter.

«Со вчерашнего дня на сегодняшний удалось выявить 1075 случаев заражения коронавирусом, число зараженных возросло до 10 075... За сутки погибли 75 больных, всего жертв 429», — написал Вахабзаде.

Также он добавил, что в стране уже излечились 3276 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4693 человека.

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