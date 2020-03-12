Москвичам пообещали «легкую зиму» в выходные

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая ожидает москвичей в конце недели. Об этом сообщает ТАСС.

Так в выходные в столице ожидаются метель, дождь со снегом, а также пониженные температуры, что свидетельствует о возвращении «легкой зимы».

В субботу, 14 марта, скорость ветра может достигать 17 м/с, температура воздуха понизится с дневной в +4...6 °С до -6 °С. Затем в воскресенье столбики термометров нее поднимутся выше отметок в 0...+2 °С.

Вильфанд также предупредил об образовании гололедицы в выходные дни.

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