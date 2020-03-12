В Британии число заразившихся коронавирусом достигло 590
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В Великобритании за сутки диагностировали 134 случая заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране заразились 590 человек, пишет Sky News.
Скончались два человека, увеличив общее число жертв до десяти.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4693 человека.
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