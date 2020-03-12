В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса, сообщает правительство региона.
Указ запрещает массовые мероприятия численностью более пяти тысяч участников и рекомендует отменять другие. Также работодатели обязаны изолировать вернувшихся из стран с зарегистрированными случаями коронавируса.
В России зарегистрированы 28 случаев заражения коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4693 человека.
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