В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса, сообщает правительство региона.

Указ запрещает массовые мероприятия численностью более пяти тысяч участников и рекомендует отменять другие. Также работодатели обязаны изолировать вернувшихся из стран с зарегистрированными случаями коронавируса.

В России зарегистрированы 28 случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4693 человека.

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