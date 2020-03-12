В Интернете обсуждают священника на моноколесе
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Житель Свердловской области выложил в интернет видео православного священника, ехавшего по дороге на моноколесе, пишет E1.ru.
Оказалось, что на видео попал отец Петр Мажетов, работающий в деревне Костылева и служащий в мужском монастыре Свято-Косьминская пустынь. В город он приехал в командировку.
Батюшка пояснил, что моноколесо ему подарил друг для сельского детского клуба. Чтобы научить кататься детей, пришлось сначала освоить новый транспорт самому. Сейчас священник иногда использует моноколесо, чтобы добираться на работу в хорошую погоду без пробок.
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