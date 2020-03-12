Объятия и поцелуи запретили в петербургском вузе

Руководство Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) выпустило запрет на поцелуи и объятия среди студентов из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также запрет распространяется и на сотрудников учебного заведения.

Отмечается, что приказ на запрет тесного физического социального контакта подписал ректор Александр Запесоцкий. Нарушение приказа будет расцениваться как грубый дисциплинарный проступок.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

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