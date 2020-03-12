Вирусолог призвал перестать тереть памятники на удачу на фоне коронавируса

Вирусолог призвал россиян перестать тереть памятники на удачу, чтобы не заразиться коронавирусом и другими инфекциями. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева.

По его словам, очень легко заразиться, если трогать поверхности, к которым ранее прикасались множество людей.

Специалист напомнил, что человеку свойственно часто трогать лицо, есть немытыми руками в общественных местах.

«Если больной человек чихнул, прикрывшись рукой, потом что-то потрогал, и потом это потрогал здоровый человек и потер, допустим, глаз, он может заразиться», — сказал Лукашев.

По его словам, это один из главных путей заражения инфекциями. Он отметил, что вирус сохраняется на поверхностях до суток.

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