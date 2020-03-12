В Иране выздоровел заразившийся коронавирусом замглавы минздрава

Заразившийся в конце февраля коронавирусом замглавы минздрава Ирана Ираджа Харирчи вылечился. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Саида Намаки.

Отмечается, что Намаки поручил направиться в центры провинций и городских округов и проследить за национальной мобилизацией в борьбе против инфекции.

По последним данным, в Иране зафиксировано 8 042 случая заражения коронавирусом, умер 291 человек.

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