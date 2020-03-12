Россиян попросили внимательно относиться к своему здоровью

Жители России должны внимательнее относиться к своему здоровью на фоне коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».

Он призвал всех россиян следить за своим здоровьем и за самочувствием близких. Особое внимание следуют уделять жителям старшего возраста, которые уязвимы для вируса.

«Все подготовленные нами меры тщательно выверены и обоснованы, — добавил Мишустин.

В России официально подтверждено 28 случаев коронавирусной инфекции. Из них 25 случаев выявили у вернувшихся из Италии россиян, еще два случая диагностированы у граждан Китая и один — у гражданина Италии. Смогли вылечиться два жителя Китая, один россиянин, также были выписаны граждане РФ, которых эвакуировали из Японии с лайнера Diamond Princess.

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