Помощник министра здравоохранения Грузии самоизолировался из-за коронавируса

Помощник министра здравоохранения Грузии самоизолировался после того, как его супруга заразилась коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы минздрава Екатерины Тикарадзе.

Она отметила, что в тот, момент когда у ее помощника обнаружили инфекцию, он уже находился в самоизоляции. В связи с этим, по словам Тикарадзе, риск распространения коронавируса на всю семью был невысок.

«Но мы все равно приняли меры, и мой помощник уже неделю не находится в министерстве», — сказала министр.

Из чиновников в самоизоляции также находятся замминистра экономики Геннадий Арвеладзе и председатель комитета по аграрным вопросам Отар Данелия. Заражены коронавирусом замминистра сельского хозяйства Юрий Нозадзе и сын главы Центра по контролю над заболеваниями, глава наблюдательного центра медицинской корпорации «Эвекс» Николоз Гамкрелидзе.

Ранее сообщалось, что в Грузии зарегистрировано 24 случая заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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