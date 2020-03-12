Заболевший коронавирусом россиянин летел транзитом через Австрию

Один из трех заболевших коронавирусом жителей Подмосковья летел из Италии транзитом через Австрию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Все три заболевших россиянина вернулись из Италии. Один из них летел транзитом через Австрию. Как рассказали в Минздраве, их состояние оценивается как удовлетворительное. На данный момент они госпитализированы в инфекционные отделения больниц.

Также известно, что все люди, контактирующими с зараженными пациентами, находятся под медицинским наблюдением.

«Ситуация находится на контроле оперативного штаба МО, Минздрава МО и Роспотребнадзора по Московской области», — резюмировали в ведомстве.

В России официально подтверждено 28 случаев коронавирусной инфекции. Из них 25 случаев выявили у вернувшихся из Италии россиян, еще два случая диагностированы у граждан Китая и один — у гражданина Италии. Смогли вылечиться два жителя Китая, один россиянин, также были выписаны граждане РФ, которых эвакуировали из Японии с лайнера Diamond Princess.

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