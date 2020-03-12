ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием. Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что в группировку входили жители Москвы, Московской, Тюменской и Челябинской областей.

Они подозреваются в незаконном обороте огнестрельного оружия, в частности, модернизированного из гражданских образцов в боевые аналоги.

В общей сложности силовикам удалось изъять 236 стволов. Среди них четыре пулемета, 25 автоматов, 22 пистолета-пулемета, 19 винтовок и карабинов, 165 пистолетов и револьверов, а также «самодельное стреляющее устройство».

Сотрудники ФСБ также обнаружили шесть гранат, 8 кг тротила и пороха, 1,5 тыс. патронов различного калибра, два глушителя, а также запчасти к оружию и комплектующие.

В ходе спецоперации разоблачены две подпольные мастерские.

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