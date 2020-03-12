ВЦИОМ: половина россиян довольны своим сном

Половина опрошенных жителей России рассказали, что у них хороший сон, и они редко просыпаются по ночам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, в среднем россияне спят по семь часов. 53% из них легко засыпают, 42%, наоборот, долго не могут уснуть.

50% респондентов вовсе отметили, что имеют хороший сон и не просыпаются по ночам. 46% — часто просыпаются, 53% — просыпаются без проблем и чувствуют бодрость.

43% признались, что им тяжело просыпаться, они долго приходят в себя.

52% опрошенных отметили, что просыпаются ни в плохом, ни в хорошем настроении, 34% — в хорошем и бодром, 11% — в плохом и подавленном.

Опрос был проведен 9 марта, в нем участвовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

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