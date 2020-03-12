В Южной Корее за сутки зафиксировано 114 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших выросло до 7,869 тысяч. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в стране от инфекции скончались до 66 человек.

Больше всего, 81 человек с Covid-2019, зафиксировано в городе Тэгу и провинции Северный Кенсан.

По словам премьер-министра страны Чон Се Гюн, возможно быстрое распространение коронавируса в Сеуле и прилегающих районах. Он призвал усилить карантинные меры.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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