Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы на Кубе и в Гайане, передает ТАСС.

По данным агентства, на Кубе выявлено три случая заражения, все заразившиеся являются гражданами Италии. В Гайане коронавирус обнаружен у одного прибывшего из США человека.

Кроме того, стало известно о первом случае смерти от коронавируса в Греции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

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