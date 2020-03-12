Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы на Кубе и в Гайане
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Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы на Кубе и в Гайане, передает ТАСС.
По данным агентства, на Кубе выявлено три случая заражения, все заразившиеся являются гражданами Италии. В Гайане коронавирус обнаружен у одного прибывшего из США человека.
Кроме того, стало известно о первом случае смерти от коронавируса в Греции.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
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