В Австралии мужчина с ножом напал на прохожих, погибли два человека

Два человека погибли и еще двое ранены в результате череды нападений вооруженного ножом мужчины в австралийском Мельбурне. Об этом сообщает ТАСС.

По данным полиции штата Виктория, подозреваемый вечером 11 марта совершил ряд нападений на прохожих на улицах города, ранив офицера полиции и двух женщин, одна из которых позднее умерла в больнице, а вторая находится в критическом состоянии. Позже, в ночь на 12 марта, подозреваемый напал еще на одного мужчину, который также скончался по прибытии в больницу.

Нападавший при задержании оказал сопротивление и был застрелен.