В Магаданской области объявлена лавинная опасность. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по региону Любомира Муху.

По словам Мухи, это связано с приходом в регион мощного снежного циклона, который может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

В Магадане, Ольском, Сусуманском, Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском, Среднеканском, Северо-Эвенском и Омсукчанском городских округах возможны обрывы линий электропередачи и связи, нарушения в работе транспорта и дорожно-коммунальных служб, уточнил глава регионального управления МЧС.

Лавинная опасность объявлена на 49 участках. 44 участка — на автомобильных дорогах, особое внимание Муха посоветовал уделить территориальной дороге — Тенькинской трассе. И пять участков в районе населенных пунктов.