«Яндекс» назвал самые частые вопросы россиян

Сервис «Яндекс.Кью» назвал вопросы, которые жители России задают чаще всего. Об этом сообщают «Известия».

Чаще всего пользователи спрашивают: «Что взять с собой в Турцию?». На втором месте: «Как поддерживают рентабельность дорогие магазины, если вечно никого нет?». На третьем: «В исламе запрещен алкоголь, евреи не едят свинину. А что запрещено есть или пить у христиан?».

В топ-5 самых популярных попали также вопросы о грехах в Содоме и Гоморре и о причинах смены милиции на полицию.

А самым обсуждаемым в 2019 году стал вопрос о происхождении людей при условии, что у Адама и Евы было два сына.

Аналитики изучили данные, полученные с момента слияния сервиса «Яндекс.Знатоки» и The Question в марте 2019 года. За это время в общей сложности было задано более 274 тыс. вопросов.