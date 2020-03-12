«Известия»: в российских офисах могут появиться фитнес-залы

Общество «Трудовые резервы» выступило с предложением открывать физкультурно-спортивные клубы в офисах и на производстве для решения президентской задачи по увеличению количества сторонников ЗОЖ среди жителей России. Об этом сообщают «Известия».

С соответствующей инициативой организация обратилась к министру спорта страны Олегу Матыцину.

По данным издания, общество уже разработало методические рекомендации по открытию и оборудованию клубов. Схема открытия спортклуба в офисе выглядит следующим образом. Инициативная группа сотрудников образует физкультурно-спортивное общество и обращается к «Трудовым резервам». Тогда общество проводит переговоры с работодателем. В случае его одобрения идеи, представители общества опрашивают сотрудников об их спортивных предпочтениях, и с учетом их пожеланий помогают в оборудовании помещения.

Президент общества Илья Галаев рассказал, что от работодателя для открытия спортклуба требуется найти помещение площадью от 45 кв. м и закупить тренажеры или другой инвентарь на сумму от 1 млн руб.

По мнению экспертов, компаниям выгоднее иметь собственные спортзалы, чем оплачивать сотрудникам фитнес-абонементы, однако так поддерживать свой персонал в хорошей форме может лишь крупный бизнес.