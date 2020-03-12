Число штатов в США с режимом ЧС из-за коронавируса возросло до 24

В США 24-м штатом, где вели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, стала Аризона. Об этом объявил губернатор Аризоны Даг Дьюси на своей странице в Twitter.

Соответствующий указ Дьюси под страхом наказания воспрещает установление спекулятивных цен на средства тестирования людей на наличие коронавируса. Губернатор также обязал страховые компании обеспечивать страхование на 100% стоимости такого тестирования.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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