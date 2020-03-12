Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано близ Королевства Тонга в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Тихом океане в 327 км к северо-востоку от столицы островного государства Королевство Тонга — города Нукуалофа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным филиала, эпицентр землетрясения имел координаты --19.20 градуса южной широты и --172.63 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное».

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