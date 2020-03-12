Премьер Италии объявил о назначении спецкомиссара по коронавирусу

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что видный итальянский топ-менеджер Доменико Аркури будет назначен уполномоченным комиссаром по чрезвычайной ситуации в медико-санитарной области в связи с эпидемией коронавируса, передает РИА «Новости».

«Вскоре я назначу уполномоченного комиссара для усиления ответа медицинских учреждений на эту чрезвычайную медицинскую ситуацию. Это будет Доменико Аркури», — сказал Конте.

Ранее премьер объявил, что страна приостанавливает торговую деятельность, за исключением продуктовых магазинов и аптек, из-за риска распространения коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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