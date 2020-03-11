На шахте «Заполярная-2» в Коми произошло задымление, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его данным, задымление произошло на магистральной конвейерной скважине на отметке около 620 м.

После обнаружения дыма, 84 горняка срочно вывели на поверхность. В настоящее время в шахте остаются еще 158 человек.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

В конце 2019 года в уклонном блоке шахты на глубине около 200 метров во время буровых работ произошло задымление. После этого СК начал проверку по факту случившегося.

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