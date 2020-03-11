На шахте «Заполярная-2» в Коми произошло задымление
close
На шахте «Заполярная-2» в Коми произошло задымление, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
По его данным, задымление произошло на магистральной конвейерной скважине на отметке около 620 м.
После обнаружения дыма, 84 горняка срочно вывели на поверхность. В настоящее время в шахте остаются еще 158 человек.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
В конце 2019 года в уклонном блоке шахты на глубине около 200 метров во время буровых работ произошло задымление. После этого СК начал проверку по факту случившегося.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— СК начал проверку по факту задымления шахты в Коми
— Возгорание в нефтешахте в Коми потушили
— Пропавших при задымлении в нефтешахте в Коми горняков нашли живыми