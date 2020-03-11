Под Харьковом девочка ударила ножом бабушку, чтобы защитить маму

В Харьковской области семилетняя девочка напала с ножом на бабушку, чтобы защитить маму, сообщает Главное управление Национальной полиции по региону.

Между бабушкой, находившейся в алкогольном опьянении, и ее дочерью возникла ссора. Женщины стали толкать друг друга и хватать за волосы на глазах у ребенка. Девочка схватила кухонный нож и несколько раз ударила со спины бабушку.

Пожилая женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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