Индия приостановила действие виз иностранных граждан до 15 апреля из-за коронавируса

Индия приостановила до 15 апреля действие всех виз, выданных иностранным гражданам, из-за эпидемии коронавируса, пишет The Week.

Решение не распространяется на дипломатические визы и визы сотрудников ООН.

В Индии коронавирусом заразились 60 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены больше 120 тысяч, при этом выздоровели почти 67 тысяч, а погибли — 4 375 человек.

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