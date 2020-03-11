ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Крыму

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео с задержания участников международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России)в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».

На записи показаны аресты преступников, кадры с допросов и обысков, в ходе которых была обнаружена запрещенная литература.

Ранее стало известно, что ФСБ удалось выявить и обезвредить террористическую ячейку из 4 человек.

Преступники собирались свергнуть власть насильственным путем.

Кроме того, террористов подозревают в осуществлении антиконституционной деятельности, основанной на доктрине так называемого «всемирного халифата». В рамках своего замысла террористы устраивали конспиративные собрания, где пропагандировали идеологию и пытались завербовать людей в свои ряды.

Хизб ут-Тахрир (организация запрещена в России) аль-Ислами» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.