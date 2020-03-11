В Италии за сутки выявлено еще две тысячи случаев заражения коронавирусом

В Италии за сутки врачи выявили две тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 200 человек, передает Служба гражданской обороны страны.

Таким образом, в стране уже больше 12 тысяч заразившихся, погибли 827 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены больше 120 тысяч человек, при этом выздоровели почти 67 тысяч пациентов, а погибли — 4 375.

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