Власти России ввели дополнительные меры безопасности из-за коронавируса

Российские власти ввели дополнительные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Ограничено авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Италией. Россияне смогут летать только в Берлин, Рим, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж.

Также федеральным и региональным органам рекомендовано отменить массовые мероприятия и сократить до минимума командировки госслужащих.

В России за сутки выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего болеют 28 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены больше 120 тысяч человек, при этом выздоровели почти 67 тысяч пациентов, а погибли — 4 375.

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