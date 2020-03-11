В Иране диагностировали коронавирус у двух министров и вице-президента

В Иране коронавирус подтвердился у вице-президента Эсхака Джахангири, министра туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгаре Мунесане и министра торговли, промышленности и шахт Резе Рахмани, передает агентство Fars.

В стране коронавирусом заразились больше девяти тысяч, умерли 354 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились более 120 тысяч, умерли — 4361 человек.

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