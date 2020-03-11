В Болгарии скончался первый человек от коронавируса, говорится на сайте Минздрава страны.

Сообщается, что умерла 66-летняя женщина, поступившая в больницу с двусторонней пневмонией. У пациентки были хронические проблемы с сердцем, недавно она перенесла операцию.

«Вопреки интенсивным реанимационным мероприятиям врачи не смогли спасти ее жизнь», — говорится в заявлении.

В Болгарии коронавирусом заразились шесть человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились более 120 тысяч, умерли — 4361 человек.

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