Из временного госпиталя Уханя выписали последних пациентов
Последних выздоровевших от коронавируса пациентов выписали из временного госпиталя «Фанцан» в китайском городе Ухань, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что почти 50 человек покинули лечебное учреждение после выздоровления. Сам госпиталь начал работать 5 февраля 2020 года. Его создали в срочном порядке на территории спортивного комплекса в городе Ухань из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции.
Таким образом, в Ухане закрылись все временные больницы, которые были возведены для лечения зараженных.
По последним данным, всего в мире были инфицированы коронавирусом свыше 120 тысяч человек. При этом смогли излечиться почти 67 тысяч пациентов, погибли — 4 373.
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