Госдеп США раскритиковал соблюдение прав человека в России

Американской Государственный департамент раскритиковал российскую сторону за присоединение Крымского полуострова и то, как соблюдаются права человека в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад о соблюдении прав человека в мире.

Соединенные Штаты недовольны подавлением свободы слова, якобы жестокими условиями содержания в тюрьмах РФ, необоснованными арестами, ограничением религиозных свобод и не только. Кроме того, Госдеп раскритиковал Россию за присоединения Крыма.

Также федеральный орган исполнительной власти считает, что политический строй в России — «высокоцентрализованная авторитарная политическая система».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

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