Военнослужащего госпитализировали после разрыва баллона в воинчасти Подмосковья
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В воинской части в Луховицком районе Подмосковья разорвался баллон. В результате случившегося госпитализировали одного военнослужащего-контрактника, сообщает ТАСС.
По некоторым данным, разрыв баллона произошел во время сортировки военными металлолома. В результате случившегося пострадали один военнослужащий, его госпитализировали. В настоящее время он находится под наблюдением врачей. Также еще три человека получили ссадины и ушибы.
Других подробностей случившегося пока нет.
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