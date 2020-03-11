Военнослужащего госпитализировали после разрыва баллона в воинчасти Подмосковья

В воинской части в Луховицком районе Подмосковья разорвался баллон. В результате случившегося госпитализировали одного военнослужащего-контрактника, сообщает ТАСС.

По некоторым данным, разрыв баллона произошел во время сортировки военными металлолома. В результате случившегося пострадали один военнослужащий, его госпитализировали. В настоящее время он находится под наблюдением врачей. Также еще три человека получили ссадины и ушибы.

Других подробностей случившегося пока нет.

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