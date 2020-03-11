Власти Москвы рассказали, на кого не распространяется карантин

Оперативный штаб Москвы на своем сайте перечислил категории, на которых не распространяются карантинные меры, принятые из-за коронавируса.

«Мера не распространяется на дипломатических работников, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, а также лиц, прибывающих в Москву в составе официальных делегаций», — говорится в сообщении.

Все остальные прибывшие из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании обязаны находиться в изоляции в течение двух недель.

В России 20 человек заразились коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более 120 тысяч, умерли — 4361 человек.

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