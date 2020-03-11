ФСБ разоблачила ячейку террористов в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили и задержали в Крыму ячейку участников террористической организации Хизб ут-Тахрир (организация запрещена в России) аль-Ислами». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление службы.

По данным ФСБ, четыре человека, которые были членами террористической структуры, собирались свергнуть власть насильственным путем. Также их подозревают в осуществлении антиконституционной деятельности, основанной на доктрине так называемого «всемирного халифата». В рамках своего замысла террористы устраивали конспиративные собрания, где пропагандировали идеологию и пытались завербовать людей в свои ряды.

В ходе обысков у них изъяли соответствующую запрещенную литературу.

По данным агентства, главная цель террористической организации у— избавиться от немусульманских правительств и установить исламское правление в мире.

Хизб ут-Тахрир (организация запрещена в России) аль-Ислами» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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