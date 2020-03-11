В Москве ребенка госпитализировали после неудачного обрезания на дому

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В Москве годовалого ребенка госпитализировали после неудачного обрезания на дому. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Как отмечается, инцидент произошел в районе Южное Бутово.

Мальчик поступил в больницу 9 марта с кровотечением.

Известно, что обрезание провели родственники ребенка накануне. Медики заявили о случившемся полиции.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.

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