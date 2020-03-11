В Москве тысяча человек находятся под меднаблюдением из-за коронавируса
Около 1 тысячи человек, которые вступали в контакт с заразившимся коронавирусом в Москве, находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
По ее словам, среди этих людей друзья и родственники заболевшего, а также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и другие.
Отмечается, что часть людей госпитализированы, некоторые находятся на домашнем карантине.
Ракова также добавила, что данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву, переданы в службы других регионов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Новой Москве появится инфекционный корпус для борьбы с коронавирусом
— Больных прибавилось: в Москве выявлены новые заражения коронавирусом
— В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом